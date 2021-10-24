Про це повідомляє американський журнал People.
Зазначається, що смерть українки Гатчінс під час знімання фільму сколихнула увесь Голлівуд. Більшість знімальних груп перевірили безпеку, а творці супергеройського серіалу “Хлопаки” заявили про відмову від справжньої зброї.
Тепер під час знімань серіалу актори використовуватимуть лише пістолети Air Soft з додаванням спалахів CG.
Творці шоу наголосили, що страйкбольні пістолети виглядають майже ідентично справжнім, але вони стріляють лише пластиковими гранулами, замість куль, й не можуть смертельно травмувати людину.
“Трагічні події в Нью-Мексико сколихнули всіх нас, і наші серця співчувають друзям і родині Галини Гатчінс і Джоеля Соузи. На шоу більше не буде справжньої зброї. Безпека наших акторів та членів команди найважливіша”, – повідомили творці шоу.
Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.
Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.
У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.
Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.
Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.
У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).
- Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини “Іржа”, Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.