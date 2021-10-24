Після смерти операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику стрічки “Іржа”, творці серіалу “Хлопаки” (The Boys) відмовилися від використання справжньої зброї.

Про це повідомляє американський журнал People.

Зазначається, що смерть українки Гатчінс під час знімання фільму сколихнула увесь Голлівуд. Більшість знімальних груп перевірили безпеку, а творці супергеройського серіалу “Хлопаки” заявили про відмову від справжньої зброї.

Тепер під час знімань серіалу актори використовуватимуть лише пістолети Air Soft з додаванням спалахів CG.

Творці шоу наголосили, що страйкбольні пістолети виглядають майже ідентично справжнім, але вони стріляють лише пластиковими гранулами, замість куль, й не можуть смертельно травмувати людину.

“Трагічні події в Нью-Мексико сколихнули всіх нас, і наші серця співчувають друзям і родині Галини Гатчінс і Джоеля Соузи. На шоу більше не буде справжньої зброї. Безпека наших акторів та членів команди найважливіша”, – повідомили творці шоу.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).