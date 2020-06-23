Американський гурт Twenty One Pilots випустив кліп на трек Level of Concern, трансляція якого не припиняється.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі групи.

У вівторок, 23 червня, музиканти опублікували “нескінченне музичне відео” на пісню Level of Concern. Трансляція триває вже понад 12 годин.

Протягом цього часу кожні 3 хвилини 40 секунд трек та кліп закінчувалися і починалися знову. При цьому змінювався лише відеоряд, який представляє нарізку коротких роликів, надісланих музикантам їхніми фанатами з усіх куточків землі.

Музиканти запросили всіх, хто хоче, стати частиною цього проєкту та надсилати свої відео.

“Станьте частиною першого в історії нескінченного музичного кліпу”, — написали вони.