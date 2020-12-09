Twitter назвав найпопулярніші пости, персони і хештеги 2020 року

Про це повідомила пресслужба Twitter.
“Найпопулярніші твіти року відображають весь спектр життя в 2020 році: втрати, роздуми, відволікання, розваги і трохи гумору”, – йдеться в повідомленні.
Так, найпопулярнішим твітом став запис про смерть актора Чедвіка Боузман, який набрав більше 7 мільйонів реакцій.
— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020
У топ також увійшли:
Never Not 💜 pic.twitter.com/Ag9oUTJvrN
— 방탄소년단 (@BTS_twt) May 2, 2020
What a headline pic.twitter.com/x8GGKL0VMc
— 👑 (@1kingmyles) May 28, 2020
Quarantine day 6. pic.twitter.com/er652Oy3Ki
— jamie (@gnuman1979) March 16, 2020
Основним хештегом, використовуваним більшістю людей в цьому році, був #COVID19. Він та інші його варіанти був опублікований в Twitter майже 400 мільйонів разів. На другому місці опинився – #BlackLivesMatter, а третє посів – #StayHome.
Найбільш обговорюваними людьми року стали діючий президент США Дональд Трамп, обраний президент США Джо Байден, афроамериканець Джордж Флойд, який загинув від рук поліції, баскетболіст Кобі Брайант, який загинув в авіакатастрофі і 44-й президент США Барак Обама.
У топ-10 також увійшли: відомий корейський хіп-хоп гурт BTS, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, репер Каньє Уест, мільярдер Ілон Маск і обраний віце-президент США Камала Харріс.
Найпопулярніші емодзі в 2020 виглядають так: