Twitter назвав найпопулярніші пости, персони і хештеги 2020 року

Соціальна мережа Twitter опублікувала звіт про найпопулярніші твіти року, що минає.

Про це повідомила пресслужба Twitter.

“Найпопулярніші твіти року відображають весь спектр життя в 2020 році: втрати, роздуми, відволікання, розваги і трохи гумору”, – йдеться в повідомленні.

Так, найпопулярнішим твітом став запис про смерть актора Чедвіка Боузман, який набрав більше 7 мільйонів реакцій.

У топ також увійшли:

Основним хештегом, використовуваним більшістю людей в цьому році, був #COVID19. Він та інші його варіанти був опублікований в Twitter майже 400 мільйонів разів. На другому місці опинився – #BlackLivesMatter, а третє посів – #StayHome.

Найбільш обговорюваними людьми року стали діючий президент США Дональд Трамп, обраний президент США Джо Байден, афроамериканець Джордж Флойд, який загинув від рук поліції, баскетболіст Кобі Брайант, який загинув в авіакатастрофі і 44-й президент США Барак Обама.

У топ-10 також увійшли: відомий корейський хіп-хоп гурт BTS, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, репер Каньє Уест, мільярдер Ілон Маск і обраний віце-президент США Камала Харріс.

Найпопулярніші емодзі в 2020 виглядають так: