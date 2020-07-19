Соцмережа Twitter видалила передвиборне відео президента США Дональда Трампа через використання в ній пісні In the End американської рок-групи Linkin Park.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Соцмережа Twitter видалила відео, яке президент Трамп ретвітнув з публікації smm-фахівця Білого Дому Дена Скавіна, після скарги компанії Machine Shop Entertainment про порушення авторських прав. Machine Shop – компанія, що належить рок-гурту Linkin Park, повідомляється на її сторінці LinkedIn.

На своїй сторінці в Twitter музиканти прокоментували подію. У пості йдеться, що група “не підтримує і не схвалює Трампа, а також не дозволяє його адміністрації використовувати будь-яку музику” колективу.

Білий дім поки не прокоментував ситуацію.