Ролик опубліковано на YouTube-каналі виконавця.

Tyler грає головну роль у кліпі. Він переслідує дівчину, яку можна було побачити в кліпі “SIDE STREET”, читаючи реп про те, як хоче дивитися з нею фільми на Каннському кінофестивалі. Однак дівчина в кінці кліпу підсаджується до його друга та репера Taco Bennett. Закінчується ролик словами “Телефонуй мені, якщо загубився”.

Публікацію кліпу в Instagram виконавець доповнив підписом “4. WusYaName”.



Днями Tyler, the Creator запустив незвичну промокампанію. В Лос-Анджелесі з’явився рекламний щит з написом “Телефонуй мені, якщо загубився” (“Call me if you get lost”) і номером телефона. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом.

Далі був опублікований ролик з назвою “SIDE STREET”, в якому з’являються ті самі слова “Телефонуй мені, якщо загубився”. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”. Згодом митець опублікував новий сингл, який в Instagram підписав як “5. LUMBERJACK“.