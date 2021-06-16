Tyler, the Creator поділився новою піснею

Ролик опубліковано на YouTube-каналі виконавця.
Днями Tyler, the Creator запустив незвичну промокампанію для свого нового альбому. В Лос-Анджелесі з’явився рекламний щит з написом “Телефонуй мені, якщо загубився” і номером телефона. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом.
Далі був опублікований ролик з назвою “SIDE STREET”, в якому з’являються слова ті самі слова “Телефонуй мені, якщо загубився”. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”.
Тепер митець опублікував новий сингл, який в Instagram підписав як “5. LUMBERJACK“.
Наприкінці нового ролика можна побачити той самий заклик “Телефонуй мені, якщо загубився”. До того ж було запущено однойменний сайт, на якому можна знайти обидва ролики.
- Нагадаємо, остання студійна робота виконавця IGOR була випущена два роки тому. IGOR приніс Tyler, the Creator премію Ґреммі.