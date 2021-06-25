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Tyler, The Creator представив новий альбом «Call Me If You Get Lost»

Виконавець Tyler, the Creator презентував свій шостий студійний альбом "Call Me If You Get Lost". 

П’ятниця, 25 червня 2021, 21:55

Фото: instagram.com/feliciathegoat/

Він доступний для прослуховування Spotify, Apple Music та на YouTube.

Днями Tyler, the Creator запустив незвичну промокампанію. В Лос-Анджелесі з’явився рекламний щит з написом “Телефонуй мені, якщо загубився” (“Call me if you get lost”) і номером телефона. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом. 

Далі був опублікований ролик з назвою “SIDE STREET”, в якому з’являються ті самі слова “Телефонуй мені, якщо загубився”. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”. Згодом митець опублікував новий сингл, який в Instagram підписав як “5. LUMBERJACK“.

Tyler, the Creator розвіяв сумніви фанатів щодо виходу альбому, анонсувавши, що називатиметься “Call me if you get lost” і вийде 25 червня. 23 червня Tyler, the Creator презентував новий трек WUSYANAME і відео до нього.

Загалом до альбому “Call Me If You Get Lost” увійшли 16 треків включно із тими, що були презентовані раніше. Серед нових композицій — треки, записані в колаборації з Ty Dolla Sign, Фарреллом Вільямсом, Ліл Вейном, Lil Uzi Vert і іншими виконавцями. Серед продюсерів релізу — Джеймі Сміт з гурту The xx.

Слідом за релізом нового альбому 25 червня виконавець випустив іще один кліп — на пісню JUGGERNAUT.

Теги: Tyler the Creator, новий альбом

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