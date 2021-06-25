Tyler, The Creator представив новий альбом «Call Me If You Get Lost»

Він доступний для прослуховування Spotify, Apple Music та на YouTube.

Днями Tyler, the Creator запустив незвичну промокампанію. В Лос-Анджелесі з’явився рекламний щит з написом “Телефонуй мені, якщо загубився” (“Call me if you get lost”) і номером телефона. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом.

Далі був опублікований ролик з назвою “SIDE STREET”, в якому з’являються ті самі слова “Телефонуй мені, якщо загубився”. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”. Згодом митець опублікував новий сингл, який в Instagram підписав як “5. LUMBERJACK“.

Tyler, the Creator розвіяв сумніви фанатів щодо виходу альбому, анонсувавши, що називатиметься “Call me if you get lost” і вийде 25 червня. 23 червня Tyler, the Creator презентував новий трек WUSYANAME і відео до нього.

Загалом до альбому “Call Me If You Get Lost” увійшли 16 треків включно із тими, що були презентовані раніше. Серед нових композицій — треки, записані в колаборації з Ty Dolla Sign, Фарреллом Вільямсом, Ліл Вейном, Lil Uzi Vert і іншими виконавцями. Серед продюсерів релізу — Джеймі Сміт з гурту The xx.

Слідом за релізом нового альбому 25 червня виконавець випустив іще один кліп — на пісню JUGGERNAUT.