Про це пише видання Hypebeast.

Уважні фанати виконавця помітили в Лос-Анджелесі рекламний щит. Банер рекламує номер телефону 1-855-444-8888. Також видніється логотип лейбла музиканта Columbia Records і пропозиція: “Телефонуй мені, якщо загубився”.

Якщо зателефонувати на цей номер, можна почути ймовірну розмову Tyler, the Creator з його мамою. В Мережі припускають, що це — фрагмент треку з нового альбому.

THE YEAR IS SAVED, IT SOUNDS SO GOOD TOO!! pic.twitter.com/YqDixy54wh

— Sam ⭐⭐ (@ManLikeJorgi) June 9, 2021