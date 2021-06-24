Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Ролик являє собою скетч, режисером якого став сам репер. У кліпі використані впізнаваний ефект плівки, симетричні кадри, вінтажний інтер’єр і тепла палітра кольорів.

У ролику Тайлер відвідує вишуканий вагон-ресторан, але опиняється у найгіршому закладі у світі, адже у них немає навіть йогурту для частувань.

Чому саме такий стиль виконавець обрав для анонсу альбому – невідомо.