Про це пише Dazed.

Зазначається, що в фільмі детально розкажуть, як Spice Girls в 90-х боролися за свій успіх з титанами брит-року – Oasis і Blur.

Прем’єра картини “Girl Powered: The Spice Girls” відбудеться в 2021 році. Стрічка покаже архівні кадри та інтерв’ю з учасницями групи: Мелані Браун, Мелані Чісхолм, Еммою Бантон, Джері Холлівелл і Вікторією Бекхем.

“Spice Girls вплинули на покоління жінок, і тепер, через майже 30 років після їх виникнення, їх прихована історія проллє світло на настання ери сучасного фемінізму”, – зазначила редакторка Channel 4 Аліса Померой.

Spice Up Your Life with new documentary ‘Girl Powered: The Spice Girls’ (w/t). Through archive footage and revealing interviews, this series will tell the complete story of the best-selling girl band of all time – coming soon to @Channel4. Zigga Zig Ah! 🎉 pic.twitter.com/Vz0pnGKtnc

— Channel 4 Press (@C4Press) July 13, 2020