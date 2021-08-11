Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Привіт, друзі. Кілька місяців тому мені поставили діагноз розсіяний склероз. Це була дивна подорож. Але мене так підтримали знайомі мені люди, у яких це ж захворювання. Це важкий шлях. Але, як ми всі знаємо, дорога триває. Якщо тільки якийсь -небудь бовдур її не заблокує”, – зазначила Епплгейт.

“Один з моїх друзів, у якого теж розсіяний склероз, сказав: “Ми прокидаємося і робимо те, що нам слід”. І це те, що роблю я. Так що тепер, поки я проходжу через це, я прошу права на приватне життя”, – додала вона.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Крістіна відома великою кількістю ролей, серед яких – “Вид зверху краще”, “Прибульці в Америці”, “Крихітка”, “Пережити Різдво” і “Дуже погані матусі”.

У 2003 році Епплгейт отримала премію “Еммі” за видатну запрошену актрису в комедійному серіалі “Друзі”.

Зазначимо, що на початку серпня 2008 року стало відомо, що Епплгейт хвора на рак грудей. Хворобу вдалося діагностувати на ранній стадії. Акторка вибрала найрадикальніший метод лікування, через що їй довелося видалити обидві груди, і це позбавило її від багатьох проблем, а також на 100% попередило можливість рецидиву. Пізніше груди були відновлені.

ДОВІДКА. Розсіяний склероз — це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи. Клінічно проявляється неврологічною симптоматикою: розладами зору, патологією рухової активності, порушенням функції тазових органів.