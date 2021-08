Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Привіт, друзі. Кілька місяців тому мені поставили діагноз розсіяний склероз. Це була дивна подорож. Але мене так підтримали знайомі мені люди, у яких це ж захворювання. Це важкий шлях. Але, як ми всі знаємо, дорога триває. Якщо тільки якийсь -небудь бовдур її не заблокує”, – зазначила Епплгейт.

“Один з моїх друзів, у якого теж розсіяний склероз, сказав: “Ми прокидаємося і робимо те, що нам слід”. І це те, що роблю я. Так що тепер, поки я проходжу через це, я прошу права на приватне життя”, – додала вона.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

