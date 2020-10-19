Про це вона повідомила в Instagram.
Гранде опублікувала відео, на якому вводить на клавіатурі ноутбука слово “positions”.
Також в на її сторінці в Twitter з’явилося посилання на її сайт, де запущені два таймера: один відраховує час до 23 жовтня, а другий – до 30-го.
Над таймерами також є слово “positions”. Шанувальники припустили, що так буде називатися новий альбом співачки.
- Раніше повідомлялося, що американські співачки Леді Гага та Аріана Гранде представили спільний трек під назвою “Rain on Me”.