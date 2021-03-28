Грабіжники зламали склади, що належать співачці Бейонсе, і викрали звідти цінні речі на понад $1 млн.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Йдеться про три склади, які знаходяться в Лос-Анджелесі. Бейонсе орендувала їх у продюсерської компанії Parkwood Entertainment.

За словами джерела з правоохоронних органів, сховище зламували кілька разів. Серед викраденого – рідкісні сумки і сукні. Також постраждав один зі стилістів співачки, грабіжники викрали і його особисті речі.

Зазначається, що Бейонсе не перша зірка, яка постраждала від рук грабіжників. Раніше вони зламали сховище і винесли речі, що належали американській співачці Майлі Сайрус.