Фото обкладинки модель опублікувала в своєму Instagram.

На одній з фотографій Аня Рубік знялася повністю оголеною, а на іншій – її голе тіло огортав червоний відрізок тканини, який міцно пов’язує їй руки.

На обличчі моделі намальований логотип у вигляді блискавки – його теж можна було побачити на транспарантах і плакатах на протестах в Польщі.

“Я хотіла, щоб фотосесія передала бунт і нашу силу. На фото я оголена. У патріархальних строях жіноче тіло піддається сексуалізації, є чимось поганим, що виходять за рамки норм. Саме тому оголеність стала символом революції жінок. У даний момент в Польщі намагаються відібрати у жінок право розпоряджатися їхнім власним життям і своїм тілом”, – написала Аня Рубік в Instagram.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни. Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. Рішення суду спровокувало протести в Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборт. Він запевнив, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки опиняється під загрозою. За його словами, це рішення стосується тільки “євгенічних причин” аборту.

27 жовтня депутатки заблокували роботу польського парламенту, скандуючи “Це війна”. Причиною цього протесту стала скандальна заборона на проведення абортів через патології плода.