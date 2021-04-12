Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Статую Христа зводять в південному місті Енкантаду – її висота 43 метри з п’єдесталом, що зробить її третьої по висоті статуєю Ісуса в світі. Зводити статую почали в 2019 році.
Голову і витягнуті руки зробили минулого тижня.
Ідея прийшла від місцевого політика Адроальдо Конзатті, який помер в березні від COVID-19.
Очікується, що проєкт вартістю 350 000 доларів буде завершено цього року. Будівництво фінансується за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.
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Усередині статуї буде працювати ліфт, на ньому туристи зможуть потрапити на оглядовий майданчик на висоті 40 метрів.
Ширина витягнутих у сторони рук – 36 метрів.
Вище від монумента в Енкантаду будуть тільки статуї Христа в Сулавесі, Індонезія (52,55 м з п’єдесталом) і в Свебодзіне, Польща (52,5 м з курганом).
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