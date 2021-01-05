Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.
Нотарі заявила, що хотіла таким чином закликати до діалогу з гендерних питань. Її створювали 40 осіб понад рік. Арт-об’єкт займає 16 метрів в ширину, 33 метри у висоту і 6 — в глибину.
Скульптура покрита смолою червоного кольору. Колір символізує вульву та її рани. Мета інсталяції — “поставити під сумнів відносини між природою і культурою в фаллоцентричному і антропоцентричному західному суспільстві”.
Художниця зазначила, що її скульптура особливо актуальна зараз, натякаючи на консервативний спосіб управління державою президента Жаїра Болсонару. До того ж політика часто звинувачують у мізогінії, сексизмі та расизмі.
Коментатори розділилися у думках щодо скульптури. Зокрема, прихильники Болсонару різко відреагували на творчість художниці та акцентували на неприйнятності встановлення такої відвертої інсталяції.
Однак Клебер Мендонса Фільо, кінорежисер з Пернамбуку, похвалив Нотарі.
“Реакція на вашу роботу – це дзеркало суспільства, успіх”, – написав він.
- IceHotel у Швеції розпочинає приймати туристів. Весь готель повністю зроблений зі снігу та льоду, а кімнати та люкси прикрашені унікальними крижаними скульптурами та різьбленням, створеними місцевими художниками.