Відома художниця із Бразилії Джуліана Нотарі створила та встановила велику скульптуру у вигляді вульви. Мисткиня назвала своє 33-метрове творіння “Діва”.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Нотарі заявила, що хотіла таким чином закликати до діалогу з гендерних питань. Її створювали 40 осіб понад рік. Арт-об’єкт займає 16 метрів в ширину, 33 метри у висоту і 6 — в глибину.

Скульптура покрита смолою червоного кольору. Колір символізує вульву та її рани. Мета інсталяції — “поставити під сумнів відносини між природою і культурою в фаллоцентричному і антропоцентричному західному суспільстві”.

Художниця зазначила, що її скульптура особливо актуальна зараз, натякаючи на консервативний спосіб управління державою президента Жаїра Болсонару. До того ж політика часто звинувачують у мізогінії, сексизмі та расизмі.

Коментатори розділилися у думках щодо скульптури. Зокрема, прихильники Болсонару різко відреагували на творчість художниці та акцентували на неприйнятності встановлення такої відвертої інсталяції.

Однак Клебер Мендонса Фільо, кінорежисер з Пернамбуку, похвалив Нотарі.

“Реакція на вашу роботу – це дзеркало суспільства, успіх”, – написав він.