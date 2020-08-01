Британський кінорежисер і сценарист, голова Британської режисерської гільдії і засновник британського Комітету у справах кіно Алан Паркер, який зняв "Евіту", "Багсі Мелоун" і "Стіну", помер у віці 76 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Паркер помер в п’ятницю після тривалої хвороби. У нього залишилися дружина Ліза Моран-Паркер, п’ятеро дітей і сім онуків.

За всю кар’єру Паркер отримав сім нагород Британської кіноакадемії. Він також двічі був номінований на премію “Оскар” як кращий режисер.

Останній знятий Паркером фільм – “Життя Девіда Гейла” 2003 року зі Кевіном Спейсі і Кейт Уінслет. А в 2018 році режисер передав в дар національному архіву Британського інституту кіно своє зібрання сценаріїв та інших кінематографічних документів.