#PandoraPapers Live
15:08 Кожна п’ята людина від 15 до 24 років у всьому світі «часто відчуває депресію»
15:05 Джастін Бібер вийшов на ринок канабісу: подробиці
14:39 У Британії від коронавірусу помер стиліст «Бріджертонів» Марк Пілчер
Досьє
14:19 Як монобільшість народу «служить»: Андрій Герус, його бійка з Ляшком та лобіювання постачання електроенергії з Росії
14:05 У Львові утворилася черга зі «швидких» із хворими на COVID-19
13:59 У Техасі виступили за посмертне помилування Флойда у справі про наркотики
13:22 Кім Кардаш’ян поділилася рідкісною фотографією брата Роба
13:15 Криголам «Джеймс Кларк Росс» прибув в Україну, – фото
13:12 «Укрексімбанк» про напад на знімальну групу «Схем»: Журналіст намагався заволодіти банківською таємницею
12:58 Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення пленарних засідань
12:43 Microsoft випустила Windows 11: що відомо та як встановити
12:23 Журналіста «Кримської солідарності» Айдера Кадирова оштрафували за висвітлення мирних стихійних зібрань
12:14 Ефективність вакцини Pfizer проти штаму Delta знижується через 4 місяці, – дослідження
11:59 Дві фракції ініціюють відсторонення Разумкова від ведення засідань
11:42 Tesla повинна заплатити експрацівнику $137 млн через расизм на робочому місці
11:39 Лялька Барбі стала італійською астронавткою і побувала в невагомості: фото, відео
Партнерський матеріал
11:28 Тури до Єгипту: куди полетіти недорого?
11:20 Щонайменше 10 тисяч дітей «Юнармія» залучила до мілітаризованої освіти в окупованому Криму
11:00 Забрали техніку та видалили відео: на знімальну групу «Схем» напали під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку»
10:11 Поліціянти викрили українського хакера, який здійснив вірусні атаки на понад 100 іноземних компаній
10:10 Балі відкриється для іноземних туристів з середини жовтня
09:32 Найближчими днями Львів може увійти в «червону» зону карантину, – Садовий
08:28 В Україні за минулу добу зафіксовано 9846 нових випадків COVID-19
08:00 В Індонезії відкрили музей пластикового сміття, зібраного в морі, – фото
07:33 5 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:11 5 жовтня в Україні прогнозують сонячну погоду та до +21°C
00:44 Закупівля юрпослуг без тендерів: НАЗК вбачає корупційні ризики в законопроєкті щодо НБУ
00:26 Шкідлива реклама для підлітків на Facebook: сенатори хочуть заслухати Цукерберга через порушення обіцянок 

04 жовтня

23:16 У Грузії затримали двох осіб за мовбито допомогу Саакашвілі

У Британії від коронавірусу помер стиліст «Бріджертонів» Марк Пілчер

У Британії від коронавірусу помер художник з макіяжу та зачісок Марк Пілчер, відомий по роботі над серіалами "Бріджертони" і "Абатство Даунтон".

Вівторок, 5 жовтня 2021, 14:39

Про це виданню Variety розповів його агент Кертіс Браун.

Пілчеру було 53 роки.

Ця новина з’явилася всього через три тижні після того, як британський стиліст, який пройшов подвійну вакцинацію і не мав серйозних захворювань, удостоївся нагороди “Еммі” в номінації “Кращі зачіски і мейк-ап” в серіалі.

Пілчер дав негативний результат на кількох тестах на COVID-19, щоб перетнути Атлантику і приїхати на церемонію. Незабаром після повернення він захворів, а за вихідні його стан погіршився. Помер він у неділю.

Стиліст був відомий як один з найталановитіших фахівців в кіноіндустрії. У 2018 році він був номінований на премію “Оскар” за роботу над картиною “Дві королеви” з Сірша Ронан і Марго Роббі. Останнім його фільмом став “King’s Man: Початок” Метью Вона.

За довгі роки своєї кар’єри Пілчер попрацював з такими акторами, як Джуді Денч, Рейф Файнс, Меггі Сміт, Іен Маккеллен, Хелена Бонем Картер і багатьма іншими британськими знаменитостями.

  • Раніше повідомлялось, що стрімінгова платформа Netflix призупинила зйомки другого сезону популярного серіалу “Бріджертони” через випадки COVID-19 на знімальному майданчику.
Теги: Британія, Бріджертони, Еммі, Коронавірус, Марк Пілчер, помер, стиліст

Читати #Букви у Telegram і у Facebook