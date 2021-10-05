У Британії від коронавірусу помер стиліст «Бріджертонів» Марк Пілчер

У Британії від коронавірусу помер художник з макіяжу та зачісок Марк Пілчер, відомий по роботі над серіалами "Бріджертони" і "Абатство Даунтон".

Про це виданню Variety розповів його агент Кертіс Браун.

Пілчеру було 53 роки.

Ця новина з’явилася всього через три тижні після того, як британський стиліст, який пройшов подвійну вакцинацію і не мав серйозних захворювань, удостоївся нагороди “Еммі” в номінації “Кращі зачіски і мейк-ап” в серіалі.

Пілчер дав негативний результат на кількох тестах на COVID-19, щоб перетнути Атлантику і приїхати на церемонію. Незабаром після повернення він захворів, а за вихідні його стан погіршився. Помер він у неділю.

Стиліст був відомий як один з найталановитіших фахівців в кіноіндустрії. У 2018 році він був номінований на премію “Оскар” за роботу над картиною “Дві королеви” з Сірша Ронан і Марго Роббі. Останнім його фільмом став “King’s Man: Початок” Метью Вона.

За довгі роки своєї кар’єри Пілчер попрацював з такими акторами, як Джуді Денч, Рейф Файнс, Меггі Сміт, Іен Маккеллен, Хелена Бонем Картер і багатьма іншими британськими знаменитостями.