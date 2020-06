Про це повідомляється на офіційному сайті групи.

Набір буде складатися з 13 марок, на восьми з яких будуть зображені деякі з найбільш популярних і знакових обкладинок альбомів: “Queen II”, 1974; “Sheer Heart Attack”, 1974; “A Night at the Opera”, 1975; “News of the World”, 1977; “The Game”, 1980; “Greatest Hits”, 1981; “The Works”, 1984; і “Innuendo”, 1991.

На чотирьох марках будуть концертні фотографії та ще на одній – груповий знімок Queen.

Весь набір продається за ціною £16 (530 грн). Марки вже доступні для попереднього замовлення, а в продаж надійдуть з 9 липня 2020 року.