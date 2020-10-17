Про це повідомляє Hypebeast.
Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.
Власник салону краси Алекс Мітчелл розповів, що помітив біля роботи фургон з затемненими вікнами.
“Я бачив тільки водія. Я не знав, що відбувається. Він удав, ніби зламався, але пробув там як мінімум дві години. Через якийсь час в салон увійшов незнайомець і замовив два напою. Я запитав у нього, хто намалював графіті, а незнайомець просто підморгнув”, – розповів він.
У своєму Instagram-акаунті Бенксі підтвердив своє авторство.
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- Раніше повідомлялося, що Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.