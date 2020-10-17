Про це повідомляє Hypebeast.

Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.

Власник салону краси Алекс Мітчелл розповів, що помітив біля роботи фургон з затемненими вікнами.

“Я бачив тільки водія. Я не знав, що відбувається. Він удав, ніби зламався, але пробув там як мінімум дві години. Через якийсь час в салон увійшов незнайомець і замовив два напою. Я запитав у нього, хто намалював графіті, а незнайомець просто підморгнув”, – розповів він.

У своєму Instagram-акаунті Бенксі підтвердив своє авторство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT