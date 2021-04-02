Лондонська квартира принцеси Діани, де вона жила зі своїми подругами до весілля з принцом Чарльзом в 1981 році, буде відзначена меморіальною дошкою.

Про це повідомляє People.

На табличці буде написано: “Тут в 1979-1981 роках жила Діана Спенсер, потім принцеса Уельська 1961-1997”.

А зовнішній вигляд таблички показав брат покійної принцеси – Чарльз Спенсер.

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Меморіальна дошка є частиною зусиль організації “Англійська спадщина” в честь найбільш значущих жінок. Також будуть виготовлені меморіальні дошки для британської модельєрки Джин М’юїр, ірландської кристалографині і учасниці антивоєнної кампанії Кетлін Лонсдейл, вченої Кетлін Лонсдейл, колишньої рабині і учасниці кампанії Еллен Крафт і адвокатки Хелени Нормантон.

ДОВІДКА. Сині таблички (Blue plaque) – спеціальні меморіальні дошки, які встановлюють в громадських місцях у Великобританії, щоб увічнити їх зв’язок з історичними особистостями. Вони не можуть бути встановлені за життя видатної людини. Більш того, з моменту смерті повинно пройти не менше 20 років.