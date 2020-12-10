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У Бристолі з’явилося ще одне графіті невловимого Бенксі

Новий витвір вуличного мистецтва в стилі невловимого графіті-художника Бенксі з’явився на будинку у Бристолі на вулиці Вейн.

Четвер, 10 грудня 2020, 15:13

Про це повідомляє BBC.

Так, на творінні зображена жінка в хустці, яка чхає, а її протези летять у повітрі.

Цікаво, що невідомий художник не автентифікував роботу у своєму Instagram. Це, зазвичай, слугує підтвердженням авторства. 

Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.

До речі, вулиця Вейн розташована на крутому схилі. Щороку 22-градусний схил приваблює натовп. На цій вулиці проводять змагання з катання яєць у Великодню неділю.

Таємниче графіті, що з’явилося тут, вже приваблює глядачів.

34-річний Том змінив маршрут традиційної пробіжки, щоб помилуватися витвором мистецтва.

“Я бачив, як люди розповідають про це в Twitter, я думаю, це досить добре – це, безумовно, актуально. Нам доведеться почекати і подивитися, чи це справжній Бенксі”, – сказав він.

47-річний Джейсон Бартлетт виріс неподалік цього будинку. Чоловік сумнівається, що Бенксі є автором графіті у цьому районі.

“Чесна гра, якщо це він. Я чув це в новинах, і думав, що мені доведеться піти поглянути. Я завжди був його великим шанувальником. Це, напевно, стане цікавим для того, хто є власником будинку”, – сказав він.

У 1990-х Бенксі розпочав фарбувати вагони потягів та стін у своєму рідному місті Бристоль. Тепер невловимий художник залишив свій слід у рідному місті.

  • Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.
  • Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн ($9,8 млн).
  • У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.
  • Раніше повідомлялося, що Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.
Теги: графіті, Бенксі, художник

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