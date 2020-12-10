У Бристолі з’явилося ще одне графіті невловимого Бенксі

Про це повідомляє BBC.
Так, на творінні зображена жінка в хустці, яка чхає, а її протези летять у повітрі.
Цікаво, що невідомий художник не автентифікував роботу у своєму Instagram. Це, зазвичай, слугує підтвердженням авторства.
Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.
До речі, вулиця Вейн розташована на крутому схилі. Щороку 22-градусний схил приваблює натовп. На цій вулиці проводять змагання з катання яєць у Великодню неділю.
Таємниче графіті, що з’явилося тут, вже приваблює глядачів.
34-річний Том змінив маршрут традиційної пробіжки, щоб помилуватися витвором мистецтва.
“Я бачив, як люди розповідають про це в Twitter, я думаю, це досить добре – це, безумовно, актуально. Нам доведеться почекати і подивитися, чи це справжній Бенксі”, – сказав він.
47-річний Джейсон Бартлетт виріс неподалік цього будинку. Чоловік сумнівається, що Бенксі є автором графіті у цьому районі.
“Чесна гра, якщо це він. Я чув це в новинах, і думав, що мені доведеться піти поглянути. Я завжди був його великим шанувальником. Це, напевно, стане цікавим для того, хто є власником будинку”, – сказав він.
У 1990-х Бенксі розпочав фарбувати вагони потягів та стін у своєму рідному місті Бристоль. Тепер невловимий художник залишив свій слід у рідному місті.
- Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.
- Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн ($9,8 млн).
- У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.
- Раніше повідомлялося, що Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.