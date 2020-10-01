Про це повідомляє Reuters.

Бронзова статуя Гаррі, у виконанні актора Деніела Редкліффа, який сидить на мітлі під час гри в квідич, знаходиться всього в декількох кроках від місця світової прем’єри фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь” – кінотеатру “Одеон”.

“Гаррі Поттер надзвичайно важливий для літератури, театру і, звичайно ж, для кіно. Ми знаємо, що є шанувальники Гаррі Поттера різного віку у всьому світі, і ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати їх на Лестер-сквер”, – зазначила виконавчий директор Heart of London Business Alliance Рос Морган.

Скульптура Гаррі є частиною проєкту “Сцени на площі”, в рамках якого на Лестер-сквер вже встановлені фігури Лорел і Харді, містера Біна, Мері Поппінс, Ведмедика Паддінгтона тощо.