Про це пише The Verge.
4-денний віртуальний фестиваль відбудеться на YouTube-каналі Lolla2020 з 30 липня по 2 серпня 2020 року, в дні, коли мало відбутися захід.
Під час трансляції будуть показані 150, як архівних, так і нових виступів.
Серед нових живих виступів – H.E.R., Kaskade, Louis the Child, The Neighbourhood, Vic Mensa і Yungblud.
Серед минулих – сети Пола Маккартні, Metallica, Outkast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Tyler the Creator, Run the Jewels, Chance the Rapper та інші.
- Один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу Coachella не відбудеться у 2020 році в США через ситуацію з коронавірусом COVID-19.