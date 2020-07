Про це пише The Verge.

4-денний віртуальний фестиваль відбудеться на YouTube-каналі Lolla2020 з 30 липня по 2 серпня 2020 року, в дні, коли мало відбутися захід.

Під час трансляції будуть показані 150, як архівних, так і нових виступів.

Серед нових живих виступів – H.E.R., Kaskade, Louis the Child, The Neighbourhood, Vic Mensa і Yungblud.

Серед минулих – сети Пола Маккартні, Metallica, Outkast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Tyler the Creator, Run the Jewels, Chance the Rapper та інші.