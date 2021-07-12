Про це пише видання People.
Атракціон планується відкрити в Діснейленді 16 липня після ремонту.
З атракціону прибрали “нечутливі до культури і расових ознак скульптури” – наприклад, корінні народи зображувалися як туристичні визначні пам’ятки.
“Круїз у джунглях” вперше було відкрито у Діснейленді в 1955 році. Хоча спочатку атракціон був більш серйозним, з роками він змінився на більш грайливу і жартівливу сюжетну лінію з такими доповненнями, як басейн для купання слона і піраньями в річці.
Відтоді інші версії цього атракціону побудували в Чарівному королівстві Флориди, токійському Діснейленді і гонконгському Діснейленді.
Нагадаємо, що прем’єра фільму за участю Двейна “Скелі” Джонсона і Емілі Блант в головних ролях запланована на 30 липня.
- У мережі з’явився новий трейлер фільму “Круїз по джунглях” з Емілі Блант і Двейном Джонсоном.