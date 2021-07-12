У Діснейленді оновили атракціон "Круїз у джунглях" за мотивами однойменної пригодницької комедії "Круїз по джунглях" (Jungle Cruise) з Двейном "Скелею" Джонсоном.

Про це пише видання People.

Атракціон планується відкрити в Діснейленді 16 липня після ремонту.

З атракціону прибрали “нечутливі до культури і расових ознак скульптури” – наприклад, корінні народи зображувалися як туристичні визначні пам’ятки.

“Круїз у джунглях” вперше було відкрито у Діснейленді в 1955 році. Хоча спочатку атракціон був більш серйозним, з роками він змінився на більш грайливу і жартівливу сюжетну лінію з такими доповненнями, як басейн для купання слона і піраньями в річці.

Відтоді інші версії цього атракціону побудували в Чарівному королівстві Флориди, токійському Діснейленді і гонконгському Діснейленді.

Нагадаємо, що прем’єра фільму за участю Двейна “Скелі” Джонсона і Емілі Блант в головних ролях запланована на 30 липня.