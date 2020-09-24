Йдеться про перенесення шести фільмів, повідомляє Marvel.
Фільм “Чорна вдова” планували показати 5 листопада, але перенесли прем’єру на 7 травня 2021 року.
Прем’єра фільму “Вічні” перенесена з 12 лютого на 5 листопада 2021 року.
“Шан-Чі: Легенда десяти кілець” перенесли з 7 травня 2021 на 9 липня.
Також перенесли прем’єри фільмів, які не належать до всесвіту Marvel.
Так, картину “Смерть на Нілі” перенесли з 22 жовтня 2021 року на 17 грудня.
Фільм “Вестсайдська історія” перенесено з 17 грудня 2020 року на 10 грудня 2021 року.
Прем’єру фільму “Глибока вода” з Беном Аффлеком та Анною де Армас з 13 листопада 2020 року перенесли на 13 серпня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що супергеройський бойовик “Чудо-жінка 2” створять, слідуючи керівництву щодо запобігання сексуальних домагань.