В The Walt Disney Company оголосили про перенесення всіх запланованих прем'єр на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Йдеться про перенесення шести фільмів, повідомляє Marvel.

Фільм “Чорна вдова” планували показати 5 листопада, але перенесли прем’єру на 7 травня 2021 року.

Прем’єра фільму “Вічні” перенесена з 12 лютого на 5 листопада 2021 року.

“Шан-Чі: Легенда десяти кілець” перенесли з 7 травня 2021 на 9 липня.

Також перенесли прем’єри фільмів, які не належать до всесвіту Marvel.

Так, картину “Смерть на Нілі” перенесли з 22 жовтня 2021 року на 17 грудня.

Фільм “Вестсайдська історія” перенесено з 17 грудня 2020 року на 10 грудня 2021 року.

Прем’єру фільму “Глибока вода” з Беном Аффлеком та Анною де Армас з 13 листопада 2020 року перенесли на 13 серпня 2021 року.