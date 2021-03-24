У компанії Walt Disney заявили, що прийняли рішення відкласти вихід фільму "Чорна вдова" на липень. Спочатку картина повинна була вийти в листопаді.

Про це повідомляє Reuters.

Фільм режисера Кейта Шортланда з’явиться на широких екранах не раніше липня.

Ця новина засмутила представників кінотеатрів, які розраховували, що високобюджетний бойовик від Marvel відкриє літній сезон блокбастерів і поверне кінотеатрам колишню популярність.

Раніше повідомлялося про перенесення виходу фільму на 7 травня 2021 року.

Чому фільм постійно переносять – невідомо. Можливо, причина викликана пандемією коронавірусу.

До початку пандемії Disney планував випустити “Чорну вдову” 1 травня 2020 року. Пізніше прем’єру перенесли на листопад, потім на травень і тепер – на липень.

Фільм “Чорна вдова” входить до кіновсесвіту Marvel. В ролі головної героїні Наташі Романофф знялася голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон. Інші ролі в картині виконали Девід Харбор, Флоренс П’ю і Рейчел Вайс.