Про це повідомляє американський телеканал ABC.
Як повідомив каналу начальник місцевої поліції Стівен Міллер, Ян їхав на велосипеді по шосе в районі села Кемптон-Хіллз і не зупинився біля знака “стоп” на перехресті. Його збили два автомобілі, які рухалися в протилежних напрямках.
Архітектор помер на місці; жінка, що знаходилася за кермом одного з автомобілів, отримала травми та була ушпиталена.
Хельмут Ян народився 4 січня 1940 року в Нюрнберзі. Після закінчення навчання в Мюнхенському технічному університеті він поїхав в США. У 1967 році влаштувався на роботу в чиказьке архітектурне бюро C. F. Murphy Associates, яке пізніше очолив.
Він відомий як автор багатьох великих проєктів, серед яких: хмарочоси в Франкфурті-на-Майні й Бонні, Центр Джеймса Томпсона в Чикаго, Sony Center в Берліні, аеропорт Суварнабхумі в Бангкоку, Бібліотека Джо і Ріка Мансуето Чиказького університету й інші.
- Раніше повідомлялося, що у віці 88 років помер відомий економіст Роберт Манделл, лауреат Нобелівської премії, якого називають “батьком євро”.