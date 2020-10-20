Про це пише Variety.
Атракціони відкриють в парку розваг Motiongate.
“Джон Вік: Відкритий контракт” запропонує відвідувачам або допомогти головному герою, або пополювати на нього. Залежно від вибору, відвідувачі побачать різні історії.
Для цього атракціону побудують репліку готелю “Континенталь” висотою в десять поверхів. За словами творців, черга проходитиме через фойє готелю і розділятиметься на два шляхи.
Гірки за “Ілюзією обману” теж повторять сюжет фільму. Для них побудують декорації казино, і відвідувачі зможуть взяти участь у пограбуванні.
- Голлівудський актор Кіану Рівз відповів на питання, яке давно хвилює його фанатів – хто з його героїв сильніший – Нео (“Матриця”) чи Джон Уік з однойменного фільму.