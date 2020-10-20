У 2021 році в Дубаї планують відкрити два атракціони за мотивами франшиз "Джон Вік" та "Ілюзія обману".

Про це пише Variety.

Атракціони відкриють в парку розваг Motiongate.

“Джон Вік: Відкритий контракт” запропонує відвідувачам або допомогти головному герою, або пополювати на нього. Залежно від вибору, відвідувачі побачать різні історії.

Для цього атракціону побудують репліку готелю “Континенталь” висотою в десять поверхів. За словами творців, черга проходитиме через фойє готелю і розділятиметься на два шляхи.

Гірки за “Ілюзією обману” теж повторять сюжет фільму. Для них побудують декорації казино, і відвідувачі зможуть взяти участь у пограбуванні.