У Джастіна Бібера через хворобу паралізувало половину обличчя

У 28-річного співака Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя. Він зізнався, що хворіє на синдром Рамзі Ханта.

Про це повідомив співак в Instagram. Музикант попросив у шанувальників підтримати його. У Джастіна Бібера хвороба вразила лицьові нерви, зокрема у вусі. Через це він не може посміхнутися однією стороною обличчя та заплющувати одне око. Йому стає важче їсти.

Синдром Рамзі Ханта є формою оперізувального герпесу. Хвороба може призвести до паралічу лицьових нервів, втрати слуху та сильного болю. Виконавець переніс концерти, оскільки фізично не може виступати.

“Як ви бачите, це досить серйозно. Я б хотів, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло каже мені, що я повинен сповільнитися, і я сподіваюся, що ви зрозумієте. Я використаю цей час, щоб відпочити та розслабитися й повернутися до того стану, щоб я міг робити те, для чого народився”, — написав музикант.

Співак робить вправи та відпочиває, тому сподівається, що поверне контроль над обличчям.

“Ми не знаємо, скільки часу це буде, але все буде добре. Я маю надію і я вірю в Бога і я вірю, що все налагодиться”,

– додав артист.