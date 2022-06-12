У Джастіна Бібера через хворобу паралізувало половину обличчя

Про це повідомив співак в Instagram.
Музикант попросив у шанувальників підтримати його. У Джастіна Бібера хвороба вразила лицьові нерви, зокрема у вусі. Через це він не може посміхнутися однією стороною обличчя та заплющувати одне око. Йому стає важче їсти.
Синдром Рамзі Ханта є формою оперізувального герпесу. Хвороба може призвести до паралічу лицьових нервів, втрати слуху та сильного болю. Виконавець переніс концерти, оскільки фізично не може виступати.
“Як ви бачите, це досить серйозно. Я б хотів, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло каже мені, що я повинен сповільнитися, і я сподіваюся, що ви зрозумієте. Я використаю цей час, щоб відпочити та розслабитися й повернутися до того стану, щоб я міг робити те, для чого народився”, — написав музикант.
Співак робить вправи та відпочиває, тому сподівається, що поверне контроль над обличчям.
“Ми не знаємо, скільки часу це буде, але все буде добре. Я маю надію і я вірю в Бога і я вірю, що все налагодиться”,
– додав артист.
- Нагадаємо, американська попспівачка Брітні Спірс відсвяткувала своє пишне весілля з актором Семом Асгарі. На знакову подію запросили італійську модельєрку Донателлу Версаче.