Про це йдеться на сайті Epic Games.
Так, з 17 грудня можна буде придбати деякі ігри зі знижками до 75%, а щодня можна буде отримати одну безкоштовну гру. При цьому гра буде безкоштовною протягом 24 годин, але після цього вони залишаться у користувачів назавжди.
Зараз на сайті Epic Games можна безкоштовно завантажити:
- Pillars of Eternity – Definitive Edition
- Tyranny – Gold Edition
- І незабаром стане доступна – MYSTERY GAME.
- У магазині Epic Games у травні можна було безкоштовно отримати популярну гру Sid Meier’s Civilization VI, вартість якої зазвичай становить понад 500 грн.