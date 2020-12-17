Про це йдеться на сайті Epic Games.

Так, з 17 грудня можна буде придбати деякі ігри зі знижками до 75%, а щодня можна буде отримати одну безкоштовну гру. При цьому гра буде безкоштовною протягом 24 годин, але після цього вони залишаться у користувачів назавжди.

Зараз на сайті Epic Games можна безкоштовно завантажити:

Pillars of Eternity – Definitive Edition

Tyranny – Gold Edition

І незабаром стане доступна – MYSTERY GAME.