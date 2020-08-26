У Франції в новому виданні роману англійської письменниці Агати Крісті "Десять негренят" вирішили змінити назву книги.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Зазначається, що книга вважається найпродаванішою у світі кримінальної книгою з тиражем понад 100 мільйонів примірників.

Тепер роман називатиметься “Їх було десять”. Текст роману теж змінять, виключивши слово “негр”, яке там зустрічалося 74 рази.

“Коли писалася книга, мова була іншою, і ми використовували слова, які тепер забуті. Сьогодні, на щастя, ми можемо виправити це, не змінюючи роман, але це стане прийнятно для всіх”, – зазначив правнук письменниці Джеймс Прічард.

Нагадаємо, наприкінці травня в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Натільні камери поліціянтів зняли останні хвилини життя Флойда. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

На затримання були присутні 4 поліціянтів. Томас Лейн, Дж. Олександр Куенг, Ту Тао і Дерек Шовен. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Незабаром звинувачення пред’явили і трьом іншим офіцерам поліції. Всі четверо були звільнені після інциденту.