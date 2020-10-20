Про це він написав на особистій сторінці в Twitter.

Актор розповів, що у нього діагностували лімфому. Це злоякісна пухлина, яка з’являється в клітинах лімфатичної системи.

Джефф зазначив, що не збирається здаватися. За його словами, група лікарів вже працює над системою, за якою він буде вести боротьбу з онкозахворюванням.

Актор пообіцяв фоловерам, що розповідатиме їм про результати.

“Мені поставили діагноз лімфома. Хоча це серйозне захворювання, мені пощастило, що у мене прекрасна команда лікарів і прогноз сприятливий. Я починаю лікування і буду тримати вас в курсі”, – написав актор.

Також він подякував своїм рідним та друзям за підтримку.

“Я глибоко вдячний за любов і підтримку моїй сім’ї та друзям. Дякую за ваші молитви і побажання”, – написав він.

До слова, за час роботи в Голлівуді Бріджес знявся в понад 200 кінострічках. У 2010 році він отримав премію “Оскар” за роль в драматичному фільмі “Божевільне серце”.