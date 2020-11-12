Цього року у США відбудеться незвичайний культурний захід — бієнале у світі мемів. Це перший такий захід в історії.

Про це повідомляється на сайті заходу biennial4memes.сom.

Захід відбуватиметься у кіберпросторі, Сетлі, Далласі і ще кількох локаціях, які поки не називають.

Memennial 2020 позиціонується як “перше бієнале для мемів”. На бієнале демонструватимуть безпосередньо меми, діджитал-арт та об’єкти мистецтва, що посилаються на меми, тексти, автори яких надихалися мемами тощо

Як повідомляє арт-портал Artnet, шоу було задумано митцем з Далласу на ім’я Анам Балам (Anam Bahlam). Вона матиме вигляд мем-показів і танцювальних вечірок з одночасною виставкою творів мистецтва і онлайн-експозицією.

Захід, запевняють організатори, стосуватиметься не тільки популярних в мережі мемів, оскільки сьогодні “меми керують виборами, революціями, свідомістю” та “створюють суспільство”.

“Мем смішить, надихає і дарує життя. Меми безкоштовні та без авторства, і це змушує мене думати про суспільство трохи інакше”, — прокоментував Анам Балам.