Про це повідомляє телеканал CNN.

У картині зніметься все той же акторський склад: Гью Бонневілль (Роберт Кроулі, граф Грентем), Джим Картер (Чарльз Карсон), Лора Кармайкл (леді Едіт), Мішель Докер (леді Мері).

“Основний акторський склад знову повернеться для зйомок другого фільму, виробництво якого почалося минулого тижня і яке повинно вийти на Різдво 2021 року. На додаток до оригінального складу акторського складу приєднаються Хью Денсі, Лаура Хеддок, Наталі Бай і Домінік Вест”, – йдеться в заяві кінокомпанії Focus Features.

Реліз фільму призначений на 22 грудня нинішнього року.

We’re thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining! See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/DkEfo8ODzm

— Focus Features (@FocusFeatures) April 19, 2021