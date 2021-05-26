18-річна британська модель Еллі Голдстейн, яка народилася з синдромом Дауна, у яскравому аутфіті від Gucci постала на обкладинці модного журналу Mission.

Про це повідомили в Instagram бренду.

Зазначається, що на фото Еллі позує у яскравій сукні з квітковим принтом від Gucci та вовняному топі зеленого кольору. Фотографом став Сельве Суннсбе.

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Еллі Голдстейн також прокоментувала цю подію у своєму мікроблозі.

“Я дуже щаслива бути на обкладинці журналу Mission для видання The Human Issue, що виходить зараз як у цифровому, так і в друкованому форматі. Дуже пишаюся цією прекрасною зйомкою і дуже люблю команду”, – написала модель.

В Instagram-акаунті журналу додали, що Еллі стала натхненням та зразком для наслідування для багатьох людей. То; вони запропонували їй стати обличчям нового випуску.