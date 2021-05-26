Про це повідомили в Instagram бренду.
Зазначається, що на фото Еллі позує у яскравій сукні з квітковим принтом від Gucci та вовняному топі зеленого кольору. Фотографом став Сельве Суннсбе.
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Еллі Голдстейн також прокоментувала цю подію у своєму мікроблозі.
“Я дуже щаслива бути на обкладинці журналу Mission для видання The Human Issue, що виходить зараз як у цифровому, так і в друкованому форматі. Дуже пишаюся цією прекрасною зйомкою і дуже люблю команду”, – написала модель.
В Instagram-акаунті журналу додали, що Еллі стала натхненням та зразком для наслідування для багатьох людей. То; вони запропонували їй стати обличчям нового випуску.
- У липні минулого року 18-річна Еллі Голдстейн, яка народилася з синдромом Дауна, стала першою моделлю, що має особливості розвитку, яка знялася для кампанії Gucci, а також з’явилася на сторінках популярного журналу Vogue. Батьки дівчини вважають це карколомним успіхом, а експерти називають це проривом в області різноманіття індустрії.