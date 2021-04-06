У суботу, 3 квітня, в Каїрі відбувся грандіозний парад - по місту в новий музей провезли 22 давньоєгипетські мумії фараонів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вулицями міста пронесли капсули з останками 18 фараонів і чотирьох правительок періоду Нового царства – епоха найвищого розквіту давньоєгипетської державності. Хронологічні рамки епохи визначаються 1550-1069 роками до н. е.

Мумії фараонів вивезли з Єгипетського музею на площі Тахрір в центрі Каїра в Національний музей єгипетської цивілізації у Фустаті, приблизно в 5 км на південний схід.

Влада перекрила дороги вздовж Нілу для проведення параду. Зазначається, що ця церемонія має викликати інтерес до багатства старожитностей Єгипту, адже зараз туризм сильно постраждав через обмеження, пов’язані з COVID-19.

Коли королівські мумії везли до музею, який офіційно відкрили в суботу, гармати стріляли салютом. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі був присутній на параді.

На церемонії також були присутні керівники культурного агентства ООН ЮНЕСКО і Всесвітньої туристської організації.

За словами єгипетського археолога Захі Хавасса, кожна мумія була поміщена в спеціальну капсулу, заповнену азотом для захисту. Їх перевозили на спеціальних транспортних засобах із забезпеченням стійкості.

“Ми вибрали Музей цивілізації, тому що вперше хочемо показати мумії цивілізовано, утворено, а не для розваги, як в Єгипетському музеї”, – сказав Хавасс.

З 1871 року археологи знаходили мумії в комплексі заупокійних храмів Дейр-аль-Бахари в Луксорі і в прилеглій Долині царів.

Найстарішою мумією є володіння Секененра Тао, останнього царя 17-ї династії, що правив в 16 столітті до нашої ери і, як вважають, що загинув насильницькою смертю.

У параді також брали участь мумії Рамзеса II, Сеті I і Яхмоса-Нефертарі.

Фустат, де розмістився новий музей, був столицею Єгипту при династії Омейядів після арабського завоювання.