У Каліфорнії відкрили мурал, присвячений актору Чедвіку Боузману

Про це повідомляє HYPEBEAST.

На муралі зображений Чедвік Боузман, який вітає вакандою дитину в лікарняному халаті та масці Чорної пантери. Малюнок відсилає до тих часів, коли актор під час зйомок фільму Marvel Comics проводив час з невиліковно хворими дітьми.

Мурал створив художник Нікколас Сміт.

“Це особливий проєкт. Моя данина королю Чеду тепер знаходиться на стіні в центрі парку Disney. Для мене це момент замкнутого кола: минулого літа моїми останніми проєктами в якості дизайнера Disney Imagineer стали малюнки для дитячої лікарні та “Кампусу Месників”. Для мільйонів дітей Т’Чала був справжньою легендою, і не було нікого більш гідного для втілення цього персонажа, ніж Чедвік Боузман. Я так вдячний за можливість таким чином віддати данину поваги життю і цілі Чедвіка “, – зазначив він.