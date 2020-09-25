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У Каліфорнії відкрили мурал, присвячений актору Чедвіку Боузману

У торговельній зоні каліфорнійського парку розваг Disney з'явився мурал, присвячений актору Чедвік Боузману.

П’ятниця, 25 вересня 2020, 19:00

Про це повідомляє HYPEBEAST.

На муралі зображений Чедвік Боузман, який вітає вакандою дитину в лікарняному халаті та масці Чорної пантери. Малюнок відсилає до тих часів, коли актор під час зйомок фільму Marvel Comics проводив час з невиліковно хворими дітьми.

Мурал створив художник Нікколас Сміт.

“Це особливий проєкт. Моя данина королю Чеду тепер знаходиться на стіні в центрі парку Disney. Для мене це момент замкнутого кола: минулого літа моїми останніми проєктами в якості дизайнера Disney Imagineer стали малюнки для дитячої лікарні та “Кампусу Месників”. Для мільйонів дітей Т’Чала був справжньою легендою, і не було нікого більш гідного для втілення цього персонажа, ніж Чедвік Боузман. Я так вдячний за можливість таким чином віддати данину поваги життю і цілі Чедвіка “, – зазначив він.

 

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This one is special. My King Chad tribute is now on a wall on display at Downtown Disney. 🐾 It is a full circle moment for me: my final two projects as a Disney Imagineer last summer were working on the Children’s Hospital project and the Avengers Campus. To millions of kids, T’Challa was a legend larger than life, and there was no one more worthy to fill those shoes than Chadwick Boseman. I’m so thankful to be able to honor Chadwick’s life and purpose in this way. I am grateful to the Disney family for being so supportive of my journey as an artist. @waltdisneyimagineering @disney @marvelstudios @disneyland 🐾✨ #LongLiveTheKing #KingChad #WakandaForever #Phambili #DowntownDisney #BlackPanther #ChadwickBoseman #RIPChadwick #WDI

Публикация от Nikkolas Smith (@nikkolas_smith)

  • 29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.
Теги: актор, Чедвік Боузман, мурал

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