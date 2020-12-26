На острові Ванкувер, який розташований на західному узбережжі канадської провінції Британська Колумбія, знищили тисячолітній кедровий ліс.

Про це повідомили активісти руху Savethereef в Instagram.

Відомо, що вирубку лісу здійснила лісозаготівельна компанія Teal-Jones. Вона розчистила ділянку розміром у 33 футбольних поля. Однак у компанії був офіційний дозвіл на вирубку лісу, який видала влада провінції Британська Колумбія.

“Дерева росли тисячі років, і пройде ще тисяча, перш ніж ми зможемо побачити такий ліс знову. Старовинні ліси мають важливе значення для нашої планети, але Британська Колумбія проводить перероблювання лісів кожні 30-80 років”, – зазначили активісти.

Вони показали шокувальні кадри до знищення лісу та після, а також попросили максимально поширити цей пост.