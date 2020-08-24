У Києві завтра, 25 серпня, перекриють рух вулицею Ярославською через зйомки художнього фільму.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зйомки триватимуть на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської) з 05:00 до 21:00.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження, зйомки художнього фільму триватимуть у столиці до 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю “ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС”. Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик під назвою “The Last Mercenary” (“Останній найманець”) – про політичні інтриги на державному рівні. Серед ключових акторів – Жан-Клод Ван Дам.

У бойовику Ван Дам зіграє роль колишнього агента секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли уряд помилково звинуватив його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Не обійдеться і без розборок із мафією.

В Україні за зйомки відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і продакшн-компанія Star Media.