Про це повідомляє телеканал ABC News.

45-й президент США, відлитий у кераміці, такий, як його ще ніколи не бачив світ, – одягнений у мантію, схрестивши ноги, із закритими очима, ніби в глибокому медитативному стані.

За словами автора, на деяких відео колишній американський лідер виглядає всезнаючим, тому він вирішив зобразити його “в стані всезнання, в якому його ніхто не зможе перевершити”.

“Ця фігурка дуже миролюбна. Вона [статуетка Трампа-Будди] і особистість Трампа – крайні протилежності. Я думаю, що це зіставлення особливо цікаво. Це конфлікт”, – розповів художник в інтерв’ю телеканалу.

При цьому він підкреслив, що не вкладав політичний підтекст в своє творіння.

Фото: youtube.com/South China Morning Post

Фото: Xiaoya Leah

Статуетка Трампа, який медитує, стала вірусною в Мережі. Художник продає фігурки двох розмірів за $150 і $610.

“Зроби свій бізнес знову великим!” – закликав під лотом продавець.

Проте це не переросло для автора в прибутковий бізнес, головним чином тому що на комерційній інтернет-платформі Taobao з’явилося безліч копій його роботи.

Незважаючи на те що Хон і його команда намагаються боротися з “піратськими копіями” Трампа-Будди, художник зізнався, що також сприймає це як форму лестощів.