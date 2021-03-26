Burberry став першим люксовим брендом, який стикнувся з негативною реакцією з боку влади Китаю, через відмову використовувати синьцзянську бавовну. Вважається, що ця бавовна може бути вирощена уйгурами в умовах примусової праці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У п’ятницю Китай наклав санкції на організації та окремих осіб в Сполученому Королівстві через “брехню і дезінформацію” про Сіньцзянь. Раніше Велика Британія ввела санкції через можливі порушення прав людини в західному китайському регіоні.

Burberry є членом Better Cotton Initiative, групи, що виступає за поліпшення методів виробництва бавовни. Ще в жовтні компанія заявила, що відмовляється від бавовни із Синьцзяня, посилаючись на проблеми з правами людини в цьому регіоні.

Китайська актриса Чжоу Дун’юй розірвала свій контракт з Burberry як представниця бренду, оскільки Burberry “чітко і публічно не заявила про свою позицію щодо бавовни із Синьцзяня”.

Культовий картатий візерунок Burberry зник з одягу персонажів популярної відеогри Honor of Kings китайської компанії Tencent.

Згідно з інформацією на веб-сайті Burberry, бавовна їм надходить із США, Австралії, Туреччини, Індії та Єгипту.

Негативна реакція – особливо в соціальних мережах – охопила такі бренди масмаркету, як H&M, Adidas і Nike. Ці бренди також раніше критично висловилися щодо умов праці в Сіньцзяні, найбільшому регіоні Китаю, що виробляє бавовну.

Активісти і експерти ООН з прав людини звинуватили Китай у застосуванні масових затримань, тортур, примусової праці та стерилізації уйгурів у Сіньцзяні. Китай заперечує ці звинувачення і заявляє, що його дії в регіоні необхідні для протидії екстремізму.

Китайська національна рада з текстилю й одягу в заяві закликала міжнародні бренди припинити “неправильну поведінку”, а саме виключення бавовни з Сіньцзяну зі своїх ланцюжків виробництва товарів.

Законодавець Гонконгу Реґіна Іп заявила, що перестане купувати речі Burberry.

“Burberry – один з моїх улюблених брендів. Але я перестану купувати продукцію Burberry. Я підтримую свою країну в бойкоті компаній, що поширюють брехню про Сіньцзянь”, – написала Іп в своєму акаунті в Twitter.

Уйгури – мусульмани тюркського походження, які живуть на північному заході Китаю. З 2018 року в ЗМІ почали з’являтися доповіді про переслідування цієї етнічної групи з боку китайської влади.

За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури і мови.

Китайська влада заперечує всі звинувачення в утисках уйгурів і називає ці установи “освітніми центрами” для запобігання небезпекам ісламістської радикалізації.