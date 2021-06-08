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У книзі Меган Маркл з’явиться ілюстрація з її новонародженою донькою Лілібет

Доньці Меган Маркл та принца Гаррі лише три дні, але ілюстрація з її зображенням з’явиться на сторінках книги.

Вівторок, 8 червня 2021, 19:44

Про це повідомляє видання Page Six.

Зазначається, що книга Меган Маркл “Лавка” з’явилася на книжкових полицях сьогодні, 8 червня. На одній зі сторінок художник Крістіан Робінсон помістив зворушливу ілюстрацію із зображенням герцогині Сассекської, яка притискає до себе новонароджену доньку Лілібет.

За інформацією видання, Меган Маркл зображена у яскравому капелюсі, футболці та джинсах.

“Лавка” розпочалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, на місяць після народження Арчі”, – поділилася герцогиня.

Маркл сподівається, що книга перегукнеться з кожною родиною.

Нагадаємо, що дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл написала свою першу книгу для дітей. Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі, якому цього тижня виповниться два роки.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

  • Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
  • Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
Теги: Лавка, Лілібет, Меган Маркл, принц Гаррі, книга

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