У книзі Меган Маркл з’явиться ілюстрація з її новонародженою донькою Лілібет

Доньці Меган Маркл та принца Гаррі лише три дні, але ілюстрація з її зображенням з’явиться на сторінках книги.

Про це повідомляє видання Page Six.

Зазначається, що книга Меган Маркл “Лавка” з’явилася на книжкових полицях сьогодні, 8 червня. На одній зі сторінок художник Крістіан Робінсон помістив зворушливу ілюстрацію із зображенням герцогині Сассекської, яка притискає до себе новонароджену доньку Лілібет.

За інформацією видання, Меган Маркл зображена у яскравому капелюсі, футболці та джинсах.

“Лавка” розпочалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, на місяць після народження Арчі”, – поділилася герцогиня.

Маркл сподівається, що книга перегукнеться з кожною родиною.

Нагадаємо, що дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл написала свою першу книгу для дітей. Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі, якому цього тижня виповниться два роки.