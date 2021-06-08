У книзі Меган Маркл з’явиться ілюстрація з її новонародженою донькою Лілібет

Про це повідомляє видання Page Six.
Зазначається, що книга Меган Маркл “Лавка” з’явилася на книжкових полицях сьогодні, 8 червня. На одній зі сторінок художник Крістіан Робінсон помістив зворушливу ілюстрацію із зображенням герцогині Сассекської, яка притискає до себе новонароджену доньку Лілібет.
За інформацією видання, Меган Маркл зображена у яскравому капелюсі, футболці та джинсах.
“Лавка” розпочалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, на місяць після народження Арчі”, – поділилася герцогиня.
Маркл сподівається, що книга перегукнеться з кожною родиною.
Нагадаємо, що дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл написала свою першу книгу для дітей. Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі, якому цього тижня виповниться два роки.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.