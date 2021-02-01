У красивому італійському містечку Біккарі виставили на продаж будинки за ціною в 1 євро. Але за таку ціну можна купити хіба що старий будинок.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Проте в місті є житло, що пустує, під ключ – ціни на такі будинки починаються від 7500 євро і до 13 000 євро.

Рішення продавати будинки за такими низькими цінами – це ініціатива мера Джанфіліппо Міньогни. Багато жителів уже давно виїхали з міста в пошуках роботи або зовсім переїхали за кордон, в основному в США. У 1950-х роках у містечку проживало 5 тис. осіб.

“Зараз у нас менше 2000 жителів. Депопуляція – це відкрита рана, постійне явище. Місцеві жителі продовжують виїжджати, і хоча більшість з них раніше поверталися сюди влітку, але тепер вони більше цього не роблять. Багато житлових будинків просто порожні”, – сказав мер.

“Якось я ходив вулицями старого центру, і мене вразило, як багато милих будинків в ідеальній стані стоять закриті протягом багатьох років, заховані в тихих провулках з табличками “Здається або продається”, які ніхто не бачить”, – сказав Джанфіліппо Міньогна.

Courtesy Comune Biccari

У місті за 1 євро продається трохи більше десятка будинків і 20 будинків вищого класу, але потенційно більш 100 порожніх будинків потребують нових мешканців.

Ті, хто погоджується на старе житло за 1 євро, повинні викласти гарантійну суму в розмірі 3000 євро, яка буде повернута після завершення відновлювальних робіт, можливо, протягом трьох років.

Біккарі може похвалитися неймовірними пейзажами. Розташоване на кордоні трьох регіонів – Апулії, Молізе і Кампанії, місто оточене горами Дауна, густими лісами, пасовищними полями, оливковими гаями і озером.

Біккарі розташоване біля підніжжя найвищої гори регіону, Монте Корнаккья. Зверху відкривається вид на Адріатичне узбережжя, мис Гаргано і острова Треміті.

В окрузі є руїни доісторичних поселень і старих ферм.