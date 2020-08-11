Про це Пратт повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Крихітку назвали Лайлою Марією Шварценеггер-Пратт.

“Ми дуже раді оголосити про народження нашої дочки Лайли Марії Шварценеггер-Пратт. І мама, і дитина почуваються чудово. Ми дуже щасливі. З любов, Кетрін і Кріс”, – зазначив актор.

Зазначимо, що пара почала зустрічатися в червні 2018 року. Вони оголосили про заручини в січні 2019 року і 8 червня того ж року одружилися в Монтесіто, Каліфорнія. Для Кетрін ця дитина стала першою, а для Пратта – другою: він уже виховує з колишньою дружиною Анною Феріс сина.