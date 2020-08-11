Про це Пратт повідомив в своєму Instagram-акаунті.
Крихітку назвали Лайлою Марією Шварценеггер-Пратт.
“Ми дуже раді оголосити про народження нашої дочки Лайли Марії Шварценеггер-Пратт. І мама, і дитина почуваються чудово. Ми дуже щасливі. З любов, Кетрін і Кріс”, – зазначив актор.
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We are beyond thrilled to announce the birth of our daughter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. We couldn’t be happier. Both mom and baby are doing great. We are extremely blessed. Love Katherine and Chris Psalm 126:3 The LORD has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 127:3-4 Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one’s youth. Blessed is the man who fills his quiver with them! He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
Зазначимо, що пара почала зустрічатися в червні 2018 року. Вони оголосили про заручини в січні 2019 року і 8 червня того ж року одружилися в Монтесіто, Каліфорнія. Для Кетрін ця дитина стала першою, а для Пратта – другою: він уже виховує з колишньою дружиною Анною Феріс сина.
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