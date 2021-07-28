Американська модель, телеведуча і письменниця Кріссі Тейге поділилася радісною новиною - у її сім’ї з’явився новий домашній улюбленець. Зірка вперше після смерті свого бульдога Піппи завела нового собаку.

Про це зірка повідомила в Instagram.

Зокрема, Тейге обрала цуценя бессед-хаунда, яке назвала Pearl (Перлина).

Модель розповіла, що особливо новому домашньому улюбленцю зрадів її чоловік – співак Джон Ледженд. Перлина вже освоїлася у новому домі. Вона активно бігає по будинку та дрімає на меблях.

Тейге розповіла, що виросла поруч бессет-хаундами. Зірка не може дочекатися, коли її собака виросте.

Зазначимо, що Тейге було важко наважитися завести нового собаку, оскільки на початку цього місяця помер її улюблений французький бульдог Піппа.

Кріссі каже, що вона “в захваті від цього нового сердечка, що додасть любові нашому дому”.