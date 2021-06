Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На відео чоловік спочатку сміється, а потім скаржиться на сильну спеку і пил під час поїздки крізь піщану бурю.

Зазначається, що в Кувейті в цьому році було зафіксовано одну з найвищих температур на планеті – до +50 °C.

Міністерство внутрішніх справ Кувейту повідомило, що чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності за “образливе” відео.

Police arrested an Egyptian for posting an offensive video, in which he was ranting about Kuwait’s bad weather and dust storms. Complaining about the blinding sandstorm that has engulfed Kuwait for the past few days.

The man has been referred for deportation for insulting Kuwait pic.twitter.com/T4UVV7zWRy

