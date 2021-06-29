Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На відео чоловік спочатку сміється, а потім скаржиться на сильну спеку і пил під час поїздки крізь піщану бурю.

Зазначається, що в Кувейті в цьому році було зафіксовано одну з найвищих температур на планеті – до +50 °C.

Міністерство внутрішніх справ Кувейту повідомило, що чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності за “образливе” відео.

Місцеві ЗМІ повідомили, що цього чоловіка, громадянина Єгипту, буде депортовано з країни.

Деякі користувачі соціальних мереж поділилися власними відео, де скаржаться на погоду, аби підтримати арештованого чоловіка.