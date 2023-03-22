Про це сповіщає Vogue.

Зазначено, що опера повертається на сцену після великої перерви — вперше її поставили в театрі в 1975 році режисер Юрій Смолич та диригент Стефан Турчак.

Як повідомляється, опера, присвячена князю Ярославу Мудрому, була написана 1973 року — це одна з найважливіших опер, яка зображує історію України. В її основі — поема письменника та драматурга Івана Кочерги.

Як пояснили у виданні, Ярослав Мудрий постає в опері Георгія Майбороди в різні моменти свого бурхливого життя: у колі сім`ї — з доньками, які невдовзі виїдуть до інших країн і він уже ніколи їх не побачить; із будівничим Софійського собору Журейком; в роздумах із ченцем Сильвестром, образ якого співвідносний з історичною постаттю митрополита Іларіона, поставленого Ярославом на кафедру всупереч волі константинопольського патріарха, який міцно тримав під своєю опікою духовне життя Русі-України.

За словами режисера опери, художнього керівника Національної опери Анатолія Солов’яненка, в театрі вирішили відновити оперу, тому що це актуальна постановка, яка “оспівує наше героїчне минуле та порушує питання національної єдності”. Крім того, він додав, що це одна з найскладніших та наймасштабніших опер в репертуарі. У виставі задіяно майже всю трупу театру.