У Китаї піддали цензурі спецепізод «Друзів»: вирізали фрагменти зі співаками та згадки про ЛГБТ

Відразу три найбільші стрімінгові сервіси Китаю iQiyi, Youku і Tencent Video, які отримали ліцензію на показ спецепізоду культового серіалу “Друзі”, вирізали деякі фрагменти.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що китайські стрімінгові платформи вирізали сцени з гуртом BTS, співаками Леді Гагою та Джастіном Бібером, а також згадки про ЛГБТ.

BBC пише, що сцени із зірками, ймовірно, вирізали, оскільки вони раніше публічно критикували китайську владу. При цьому невідомо, чи сервіси самостійно вирішили скоригувати зміст серіалу, чи отримали так звану “директиву щодо цензури” від влади.

Фанати помітили, що рівень цензури був різним на усіх платформах. Наприклад, iQiyi скоротив серію на 6 хвилин, Tencent Video – на майже 5, а на Youku – на близько 4.

BTS, Леді Гага і Джастін Бібер vs. Китай

У свій час BTS, Леді Гага та Джастін Бібер публічно образили китайську владу. Очевидно, Китай не пробачає таких помилок, тому відбулося цензурування спецепізоду “Друзів”.

Минулого року у Китаї лунали заклики бойкотувати південнокорейський бойз-бенд BTS. Річ у тім, що один з його учасників розкритикував країну у промові про Корейську війну.

Тоді співак згадав про “історію болю”, яку Південна Корея та США зазнали під час конфлікту у 1950-1953 роках. Китайські фани гурту були розлюченими, адже Пекін у тій війні підтримував Північну Корею.

У спецепізоді “Друзів” учасники BTS розповідають про свою любов до серіалу. Саме цей фрагмент вирізали.

Американську співачку й авторку пісень Леді Гагу у Китаї зненавиділи після її зустрічі з Далай-Ламою у 2016 році. Вона має заборону на гастролі у Китаї.

Стрімінгові сервіси вирізали епізод, у якому Леді Гага разом з героїнею Лайзи Кудров співає культову пісню Smelly Cat.

Епізод із Бібером у кумедному костюмі “Спуднік” також вирізали. Співаку заборонено гастролювати у Китаї через “погану поведінку”.

Згадки про ЛГБТ

Цікаво, що не лише американські зірки у спецепізоді “Друзів” не вгодили китайським сервісам. Вони піддали цензурі кадри зі сцени, де Джої показав фотографію Росса, приклеєну до передньої частини його спідньої білизни.

Водночас iQiyi й Tencent ще й вирізали сцену, де Моніка розповідає про те, як Чендлер допоміг їй з укусом медузи, помочившись їй на ногу.