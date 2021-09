Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У магазині під назвою Queen The Greatest шанувальники групи можуть придбати одяг, вінілові платівки і навіть гітари, підписані музикантами.

Його відкриття приурочене до 50-річчя колективу, класичний склад якого утворився в 1971 році.

Приміщення поділене на зони, де представлені атрибути групи, що символізують різні періоди її існування з 1970 по 2010 рік. Наприклад, у відділі 1980-х років виставлені записи живих виступів і гастролей групи, а в 1990-х – альбоми колективу.

Також в магазині продаються ексклюзивні футболки Фредді Меркьюрі. Дохід від їх продажу піде в благодійну організацію по боротьбі зі СНІДом The Mercury Phoenix Trust, засновану менеджером групи Джимом Бічем в пам’ять про співака.

From T-shirts to guitars signed by Brian May, Queen memorabilia is up for sale in a new pop-up store in London's Carnaby Street celebrating five decades of the rock band's music https://t.co/XJO2F0sjK6 pic.twitter.com/OAfDAUZK0z

— Reuters (@Reuters) September 27, 2021